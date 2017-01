Velfærdsnetværk får ny tovholder

Jette Christensen, Skibby, der i dag er 1. stedfortræder til Byrådet i Frederikssund for Venstre, medlem af Skatteankenævnet i Frederikssund samt medlem af diverse lokale bestyrelser bliver nu én af to tovholdere i Venstres Velfærdsnetværk i Region Hovedstaden, skriver Frederiksborg Amts Avis.

Venstres Regionsbestyrelse i Region Hovedstaden har indsat Jette Christensen som tovholder sammen med Søren Michaelsen fra Gentofte. Jette Christensen skal dermed være med til at arrangere debatmøder for Venstres medlemmer i regionen.

Det overordnede formål i Velfærdsnetværket er at få debatteret Venstres politik blandt medlemmerne, samt at medlemmerne er involveret i udviklingen af ny politik inden for velfærdsområdet.

Første møde, der skal finde sted i marts, er ved at blive planlagt, og emnet bliver: »Flugten fra folkeskolen«, og det faktum, at flere og flere vælger privat- og friskoler frem for folkeskolen. Blandt de inviterede er folketingsmedlem Jan E. Jørgensen (V), formanden for lærerforeningen Anders Bondo Christensen samt formanden for Skole og Forældre Mette With Hagensen.