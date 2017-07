Vejrguder drillede Jægersprisfest

Formand for Jægersprislejren, Jan Jakobsen, har svært ved at skjule sin ærgrelse i en status efter tre dages byfest, hvor omkring 230 frivillige fra foreningerne Festens Venner og Kignæs Radio Klub samt spejderne i Grevinde Danner Gruppe har lagt kræfter i at få alt til at klappe fra parkering og rengøring af toiletter til salg af mad og drikkevarer.

- Vi havde jo en våd fredag. Det betød, at der ikke kom særlig mange mennesker, måske et par tusinde, og vi skulle gerne have 4-5.000 besøgende om dagen. Lørdagen var heller ikke så god. Der var mørke skyer, og jeg tror, folk var bange for at tage herned til byfesten. Solen kom først ved 18-tiden, men der kom ikke nok mennesker, og det var til ærgrelse for hele bestyrelsen, siger Jan Jakobsen, som oplyser, at der samlet kom omkring 7.000 betalende personer i løbet af de tre dage på pladsen, og det er for få.