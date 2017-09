Borgmesteren er villig til at se på, hvilke muligheder der er for at udskyde anden del af vejarbejdet på Færgevej. Formanden for Teknisk Udvalg har andre løsninger på de trafikale udfordringer i ærmet. Foto: Casper Suk Thorlacius

Send til din ven. X Artiklen: Vejarbejde kan blive udskudt Modtagerens email * : Din e-mail * : Dit navn * : Evt. kommentar: *) skal udfyldes.

Vejarbejde kan blive udskudt

Frederikssund - 07. september 2017 kl. 04:38 Af Casper Suk Thorlacius Kontakt redaktionen: sndk@sn.dk

Bilister på centrale veje som J.F. Willumsensvej, Kocksvej og Østergade i Frederikssund kan ikke have undgået at bemærke, at trafikken på disse og flere andre større veje i Frederikssund by den seneste tid har været usædvanlig tæt med tilhørende langsom afvikling i spidsbelastningsperioderne morgen og eftermiddag, skriver Frederiksborg Amts Avis.

Det hænger sammen med, at kommunen den 28. august iværksatte en større renovering af Færgevej, som i den forbindelse er lukket for gennemkørende trafik frem til marts. Første etape af arbejdet forventes at vare til november, hvorefter anden etape begynder og varer til marts næste år.

Men allerede nu er situationen så uholdbar på flere veje i byen, at borgmester John Schmidt Andersen (V) åbner muligheden for en politisk drøftelse af, hvorvidt det er hensigtsmæssigt at fuldføre det samlede renoveringsarbejde.

Formand for Teknisk Udvalg, Tina Tving Stauning (S), kan dog ikke se, hvordan det skal kunne lade sig gøre. Hun har derimod fået Vejdirektoratet regulere trafikken på J.F. Willumsensvej, så der bliver et bedre flow.

Læs mere i Frederiksborg Amts Avis torsdag den 7. september.