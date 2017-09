Var fremmed kvinde en tricktyv?

Det kan have været et tilfælde, men Nordsjællands Politi mistænker det for at være et forsøg på tricktyveri, at en fremmed kvinde pludselig indfandt i en ejendom på Englodden i Frederikssund lørdag omkring klokken 17.30, skriver Frederiksborg Amts Avis.