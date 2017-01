En maskeret mand i hvid malerdragt begik mandag aften væbnet røveri mod personalet i Rema1000 på Marbækvej 43 i Frederikssund. Foto: Overvågningsbilleder fra Rema1000

Væbnet røveri mod Rema1000

Frederikssund - 24. januar 2017 kl. 10:10 Af Maj-Britt Holm Kontakt redaktionen: sndk@sn.dk

En maskeret mand i hvid malerdragt begik mandag aften væbnet røveri mod personalet i Rema1000 på Marbækvej 43 i Frederikssund, skriver Frederiksborg Amts Avis.

Røveriet foregik i de sidste minutter før lukketid ved 21-tiden, hvor røveren indfandt sig i butikken. Der var ikke nogen kunder til stede, da han ifølge politikommissær Michael Gaml fra Nordsjællands Politi truede personalet med en sort pistol på en »meget aggressiv måde«.

- Han bad om at komme i pengeskabet. Men der var ikke nogen, der havde nøgle til det. Så ville han have udleveret penge fra to kasseapparater, og det fik han, siger Michael Gaml, som ikke vil ind på, hvor mange kontanter, røveren fik udleveret.

Udbyttet lagde røveren i en sort sportstaske, som han havde hængende over skulderen, og så løb han ud af forretningen for forsvandt ad Marbækvej i retning mod syd. Politikommissæren vil dog ikke udelukke, at der kan have holdt en ventende bil på parkeringspladsen.

- Det er tydeligt, at det er én, der har forberedt sig nøje på dét her. Det er ikke én, der er kommet tilfældigt forbi, fastslår Michael Gaml, som henviser til, at gerningsmanden anvendte den hvide malerdragt, maskering og handsker for at sløre sin identitet.

Røveren beskrives som en mand på cirka 25 år, 180-185 centimeter høj, almindelig af bygning, og han talte dansk uden accent. Han bar en sort hue, måske elefanthue, med huller til øjnene, hvid malerdragt og røde/sorte kondisko af mærket Nike. Den sorte skuldertaske havde påtrykt »danbolig« og et logo i hvidt.

- Vi hører meget gerne fra vidner, der har set eller hørt noget i forbindelse med røveriet, eller som på nogen måde har kendskab til gerningsmanden, siger politikommissær Michael Gaml.

Nordsjællands Politi kan kontaktes på telefon 114.

Da røveren forsvandt, blev der slået alarm til politiet, og en forretningsansvarlig blev kaldt til butikken for at tage hånd om medarbejderne - en mand på 18 år og en kvinde på 24 år.