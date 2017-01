Miljø- og fødevareminister Esben Lunde Larsen (t.v.) var på besøg i Frederikssund søndag eftermiddag for at høre blandt andet om stormflodssikring. Her ses han på Kronprins Frederiks Bro, hvor der ønskes et digeprojekt med en sluse, sammen med Frederikssund-borgmester John Schmidt Andersen og folketings- og byrådsmedlem Hans Andersen(t.h.). Foto: Kim Rasmussen

Urd-beredskab kostede 1,6 mill. kroner

Her fik Esben Lunde Larsen at vide, at det langt fra er gratis for kommunen, når vandstanden stiger i fjordene og truer med at oversvømme blandt andet Frederikssund by, så beredskabet må lægge watertubes ud på havneområdet og ved Kronprins Frederiks Bro.