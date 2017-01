Unge mænd luskede rundt i villakvarter

Kvinden fortalte, at hendes mor bor på Dyrlægegårds Allé, og at det var moderen, som havde alarmeret datteren, fordi hun to gange indenfor den seneste uge havde set de unge mænd, der beskrives som af anden etnisk herkomst og sidst i 20'erne, gå rundt og tjekke husene, fortæller faglig koordinator Erik Andersen, Nordsjællands Politi.

- Vi kørte selvfølgelig derud for at kigge og holde øje ved et stisystem, men vi fik ikke fat i nogen, fortæller Erik Andersen, som opfordrer til, at man beskytter sig imod indbrud ved at sørge for, at der på skift er tændt og slukket lys, når man ikke er hjemme, eventuelt ved at sætte et tænd-sluk ur op.