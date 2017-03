Unge fra bander skaber uro flere steder

- Vi var nede for at rundere, men de nåede at forsvinde, siger politikommissæren.

På Heimdalsvej stødte politipatruljen på en bil, der blev standset klokken 23.39. I den sad en 22-årig mandlig bilist fra København, og ham skønnede betjentene at være påvirket af stoffer, hvilket han blev sigtet for, ligesom han blev sigtet for at være i besiddelse af stoffer, idet der blev fundet 0,5 gram kokain i hans lomme. Den 22-årige blev anholdt og kørt til sygehuset for at få taget en blodprøve til sagen, hvorefter han blev løsladt igen.