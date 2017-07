En ung mand er blevet fængslet i 14 dage, sigtet for voldtægtsforsøg og blufærdighedskrænkelse af en mindreårig pige på en nordsjællandsk institution. Foto: Allan Nørregaard

Ung mand fængslet for sex-overgreb

Frederikssund - 07. juli 2017

Nordsjællands Politi efterforsker en sag, hvor en ung mand er sigtet for voldtægtsforsøg og blufærdighedskrænkelse af en mindreårig pige på en nordsjællandsk institution natten til tirsdag, skriver Frederiksborg Amts Avis.

Ved et grundlovsforhør torsdag ved Retten i Hillerød blev den unge mand varetægtsfængslet i 14 dage. Her nedlagde dommeren navneforbud i sagen for at undgå, at medierne bringer oplysninger, der kan identificere den sigtede og den forurettede i en større kreds.

Af det lidt over en time lange retsmøde fremgik det, at den unge mand og pigen har kendt hinanden i flere år, og at de begge var i selskab med hans kæreste sent mandag aften.

Senere på natten opsøgte han pigen på hendes værelse, hvor han ifølge sigtelsen skulle have skubbet hende om på sengen for at få sex, men hun gjorde modstand, hvorefter han onanerede foran hende og dermed krænkede hendes blufærdighed.

Den udlægning af begivenhederne kunne han ikke genkende, og han nægtede sig skyldig, idet han bedyrede, at de kun havde talt sammen, og at han havde trøstet hende, fordi hun var ked af noget.

Forsvareren tog på sin klients vegne forbehold for en eventuel anke af fængslingen til landsretten.