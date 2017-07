Foto: Thomas Olsen Foto: THOMAS OLSEN

Undveg dyr, kørte galt og kom slemt til skade

Frederikssund - 31. juli 2017

To mænd fra Island kom søndag aften slemt til skade, da føreren af den varebil, de sad i, forsøgte at undvige et dyr, der løb ud på vejen, skriver Frederiksborg Amts Avis.

Specialkonsulent Henrik Duus fra Nordsjællands Politi i Frederikssund oplyser, at varebilen med de to personer i ved 20.45-tiden kom kørende på Hørup Skovvej cirka 100 meter øst for Højskolevej, da et dyr sprang ud på vejen.

Den 71-årige mand, som kørte bilen, forsøgte at undvige, men mistede herredømmet over bilen, så den kom over i den modsatte side og ned i grøften, hvor den rullede rundt flere gange og endte cirka 25 meter fra ulykkesstedet.

- Bilen er totalskadet, fortæller Henrik Duus, og selv om de to mænd selv kunne kravle ud ad bilen, er de kommet alvorligt til skade.

- Det er ikke livstruende, men traumecenteret har oplyst, at de har kritiske skader for førligheden, siger specialkonsulenten.

Det fremgår ikke af døgnrapporten, hvad det var for et dyr, den 71-årige undveg for.