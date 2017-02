Aage Brems vil indsamle underskrifter mod, at der laves en lokalplan for Bi-lidt-grunden, som han er nabo til. Foto: Casper Suk Thorlacius

Underskriftindsamling skal bremse ny lokalplan

Frederikssund - 23. februar 2017 kl. 04:34 Af Casper Suk Thorlacius Kontakt redaktionen: sndk@sn.dk

En række beboere i området omkring Strandvejen og Klintevej i Frederikssund går nu til kamp mod en ny lokalplan for Bi-lidt-grunden. I den forbindelse har 81-årige Aage Brems, der bor Klintevej 2C, iværksat en underskriftindsamling, som han håber, at mange vil støtte op om, skriver Frederiksborg Amts Avis.

- Jeg gør, fordi jeg er så vred over, at man fra politisk side overvejer muligheden for, at der kan bygges noget helt andet end det, man har mulighed for på grunden, som reglerne er nu, siger Aage Brems, som er nabo til Bi-lidt-grunden.

På nuværende tidspunkt eksisterer der ingen lokalplan for området, men kommuneplanen giver mulighed for at bygge »blandet bolig og erhverv« med en maksimal bygningshøjde på 8,5 meter i maksimalt halvanden etage.

Baggrunden for Aage Brems' vrede er, at medlemmerne af Teknisk Udvalg i Frederikssund Kommune med undtagelse af Enhedslisten Pelle Andersen-Harild i november stemte for, at administrationen går i gang med at udarbejde en lokalplan for området samt et kommuneplantillæg.

I samarbejde med arkitektvirksomheden Mangor & Nagel har udviklings- og investeringsvirksomheden Realcapital præsenteret et skitseudvalg for, hvordan en fremtidig bebyggelse på grunden kan se ud. Det indebærer en række treetagers bygninger samt én bygning på fem etager.

Formand for Teknisk Udvalg, Tina Tving Stauning (S), mener dog, at det på nuværende tidspunkt er for tidligt at drage konklusioner i sagen.

- Arbejdet med lokalplanen er sat i gang, og det er et enigt byråd, der gerne vil se forslag til lokalplanen. Før den plan er klar, synes jeg ikke, at vi skal forholde os til højde og drøjde, siger Tina Tving Stauning og tilføjer:

- Når det endelig lokalplanforslag kommer, behandler vi det politisk og sender det i høring, og så ser jeg frem til at tage den dialog, der venter. Til den tid kan vi så drøfte højde, placering og så videre, siger Tina Tving Stauning.