Ulovligt u-sving førte til færdselsuheld

Nordsjællands Politi oplyser, at bag manden kørte en 44-årig kvinde fra Jægerspris. Begge kørte mod øst, da manden gav signal om at svinge til venstre og påbegyndte sin uvending. Imidlertid troede kvinden, at manden havde tændt for katarstrofeblinket, og hun kørte derfor ud i venstre spor for at overhale, hvorefter de to biler stødte sammen. Der skete ingen personskade ved færdselsuheldet.