Et flertal i Region Hovedstadens Miljø- og Trafikudvalg giver udtryk for, at de ønsker at bevare buslinje 65 E mellem Skibby og Hillerød.

Send til din ven. X Artiklen: Udvalgsflertal vil bevare bus 65 E Modtagerens email * : Din e-mail * : Dit navn * : Evt. kommentar: *) skal udfyldes.

Udvalgsflertal vil bevare bus 65 E

Frederikssund - 05. januar 2017 kl. 16:44 Af Elias von Staffeldt Kontakt redaktionen: sndk@sn.dk

Det lader til, at buslinje 65 E fra Skibby til Hillerød Hospital alligevel bliver bevaret. I hvert fald giver et flertal i Region Hovedstadens miljø- og trafikudvalg allerede nu udtryk for, at de synes, det er en dårlig idé, hvis buslinjen bliver nedlagt efter mindre end et år på vejene, som administrationen har foreslået, skriver Frederiksborg Amts Avis.

Tirsdag sagde udvalgets formand Jens Mandrup (SF) i Frederiksborg Amts Avis, at han ikke synes, det er en god idé at nedlægge bussen, og onsdag sluttede Venstres Ole Stark trop. Begges argumenter var blandt andet , at bussen har kørt i alt for kort tid, og at den bør have længere tid.

De to får nu yderligere opbakning. I hvert fald tilkendegiver tre andre udvalgsmedlemmer, at de også er imod administrationens forslag om at spare buslinjen væk. Dermed er der fem udvalgsmedlemmer af i alt ni, som synes, det er en dårlig idé at nedlægge bussen.

- Nu har jeg ikke set oplægget fra administrationen endnu, men jeg vil gøre alt for at bevare den bus. Så længe det handler om uddannelsesinstitutioner, er det vigtigt med ordentlig transport, og vi er ikke for at lukke linjer, siger Özkan Kocak (S), der er et af partiets to medlemmer i udvalget.

Læs mere i Frederiksborg Amts Avis fredag den 6. januar.