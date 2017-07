Ud at køre med sprut og stoffer i blodet

En politipatrulje standsede ligeledes en 28-årig mand fra Frederikssund-området torsdag klokken 15.51 på Bakkekammen i Græse Bakkeby. Betjentene mistænkte ham for at være påvirket af stoffer, og hans spytprøve i et narkometer gav udslag for både amfetamin, kokain og hash, fortæller Michael Gaml, som tilføjer, at bilisten desuden var frakendt kørekortet.