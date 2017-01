Ud af fælles frivilligt socialt arbejde

Byrådsflertallet i Frederikssund vil som led i budgettet for 2017 spare 100.000 kroner på frivilligt socialt arbejde, de såkaldte §18-ansøgninger, og det får konsekvenser, at der nu kun er 436.000 kroner at fordele.

- Vi kan ikke rigtig se, at vores borgere får noget ud af de fælleskommunale projekter. Så vi vil hellere bruge pengene lokalt, og det giver bedre mulighed for at fordele midlerne retfærdigt. Vi har en fornemmelse af, at ansøgere kan risikere at få tilskud fra flere steder, og vi har ikke styr på, hvem der har fået, for det er ikke os, der har været inde over og vurdere, siger Kasper Andersen (DF), formand for Velfærdsudvalget i Frederikssund Kommune.