Ubuden gæst i Lægehus

Tirsdag eftermiddag havde Lægehuset i Østergade i Frederikssund udbudne gæster. Faglig koordinator Erik Andersen fra Nordsjællands Politi i Frederikssund oplyser til Frederiksborg Amts Avis, at en kvindelig læge på 54 år klokken 16.26 anmeldte, at hun klokken 15.55 havde mødt en mand, hun ikke kendte, som kom ud fra klinikkens personalerum.

Da hun spurgte ham, hvad han ledte efter, sagde han, at han ledte efter tandlægen, og hun så ham også gå over til tandlægen, men i Lægehusets personalerum var skuffer, skabe og lægetasker åbnet, og selv om lægen umiddelbart ikke kunne se, at der var stjålet noget, mistænker hun den ukendte mand for at have gjort det.