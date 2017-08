En granitbold på størrelse med en håndbold er blevet stjålet fra Mikkel Gjesings gravsted på Skibby Kirkegård. Foto: Kirsten Gjesing

Tyveri fra gravsted vækker harme

Frederikssund - 25. august 2017

- At stjæle fra et gravsted et så uanstændigt. Jeg er simpelthen så ulykkelig over, at nogen kan finde på det.

Sådan lyder det fra Kirsten Gjesing fra Gadstrup ved Roskilde, hvis søn Mikkel Gjesing omkom i en trafikulykke på Vellerupvej i Hornsherred for knap 11 måneder siden, skriver Frederiksborg Amts Avis.

Kirsten Gjesing og hendes eks-mand Stig kæmper stadig en sej kamp mod den enorme sorg de har følt, siden deres søn blev taget fra dem den 27. september sidste år.

I denne uge fik familien så endnu et hårdt slag i ansigtet. Mikkel Gjesing var stor fodbold-fan, og på hans gravsted på Skibby Kirkegård har indtil for nylig ligget en granitblok formet som et fodbold, men ukendte gerningsmænd har nu stjålet bolden fra gravstedet.

- Jeg er simpelthen så vred, fordi den bold har så stor betydning for os. De har ikke bare taget en bold, de har taget vores Mikkels bold, og det gør os så kede af det. Jeg ved, at der er tale om dumme drengestreger, men dem, der har taget bolden, aner ikke, hvad de har gjort ved os. Mit håb er, at der er nogle forældre, der vil tage fat i deres børn og fortælle dem, at man bare ikke gør sådan noget, siger Kirsten Gjesing.

Hun kan kontaktes på telefon 24250520, hvis nogle kan hjælpe med at få bolden, som har størrelse som en håndbold, og er lavet i granit, tilbage.