Tyve blev taget på fersk gerning hos XL Byg

Natten til mandag lykkedes det Nordsjællands Politi at tage en tyv på fersk gerning, mens han var ved at stjæle plæneklippere fra XL Byg på Hovedgaden i Skibby, skriver Frederiksborg Amts Avis.

En patrulje blev sendt af sted, og det lykkedes at anholde den ene af to tyve, mens den anden nåede at løbe fra stedet - dog uden nogen af de fem plæneklippere og en sneslynge, som de havde samlet sammen for at stjæle dem.