Tricktyve fulgte efter 85-årig

En 85-årig kvinde fra Frederikssund var onsdag mellem klokken 17.30 og 18 udsat for et tricktyveri, hvor hendes pinkode blev afluret, mens hun handlede, hvorefter hendes pung blev stjålet ved hendes adresse i Falkenborggården. I alt er der hævet mere end 10.000 kroner på hendes kort, skriver Frederiksborg Amts Avis.

Politikommissær Michael Gaml fra Nordsjællands Politi oplyser til avisen, at den 85-årige var på indkøb i Kvickly i Sillebroen, og herfra viser overvågningen tydeligt fem mænd, formentlig af udenlandsk herkomst, udvise en stor interesse for kvinden. En af dem placerede sig i en afstand, så han kunne aflure pinkoden.

- Det er et klassisk tilfælde af tricktyveri, som vi desværre ser ofte. Vi kan kun opfordre de ældre medborgere til at være varsomme. På videoovervågningen kan man se, at der ikke er nogen (i køen, red.), der gør noget, men i langt de fleste tilfælde går tricktyvene væk, hvis man retter henvendelse til dem, så vi håber, at borgere og ekspedienter vil blive opmærksomme og hjælpe hinanden. Derudover er vi også i dialog med detailleddet, om hvordan vi kan dæmme op for det her problem, siger Michael Gaml.