Tre nye café-forpagtere i sportshaller

- Jeg er glad for, at vi har fået aftaler med de tre nye lokale forpagtere, og jeg forventer, at brugerne vil opleve et stort engagement fra forpagternes side og et ønske om at være med til at styrke lokalsamfundene og foreningslivet. Det er jeg sikker på, at forpagterne også selv er interesseret i, siger Morten Skovgaard (K), formand for Fritidsudvalget, i pressemeddelelsen.