Tre anholdt for graffiti på tog

Mindst fem mænd blev torsdag den 10. august taget på fersk gerning, da de var i færd med at lave graffiti på siden af et parkeret tog på Frederikssund station. Klokken 20.37 blev tre af mændene anholdt for groft hærværk, mens to nåede at løbe væk. Det skriver Frederiksborg Amts Avis.