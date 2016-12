Transportudvalg kommer på visit

Onsdag den 4. januar får Frederikssund Kommune besøg af medlemmerne af Folketingets Transportudvalg, der blandt andet skal besøge Vinge, Kronprins Frederiks Bro og se arbejdet med den nye broforbindelse over Roskilde Fjord. Udvalget har selv kontaktet kommunen med henblik på et besøg, og borgmester John Schmidt Andersen (V) tager imod med åbne arme. For han har flere emner, han gerne vil drøfte med udvalgets medlemmer.

- Det er klart, at infrastrukturen er et punkt, som jeg vil vende med dem. Frederikssund er inde i en god udvikling, som desværre besværliggøres af, at man stadig ikke har fået forlænget motorvejen fra Måløv. De seneste år er der en række virksomheder, som har henvendt sig til kommunen med henblik på at flytte hertil. Men de spørger alle sammen, »hvornår kommer den motorvej?«, og der må jeg bare sige, at jeg ikke ved det. Det får mange til at vælge Frederikssund fra, siger John Schmidt Andersen til Frederiksborg Amts Avis.