Trafikudvalg lod løfter blive på borgen

- Det tør jeg slet ikke spå om. Men det hjælper meget, at der blandt de nordsjællandske borgmestre er enighed om, at en forlængelse af Frederikssundmotorvejen har førsteprioritet. Det gør det lettere, når vi i udvalget skal prioritere mellem de mange ønsker, der er, til nye infrastrukturprojekter, siger formand for udvalget, Lennart Damsbo-Andersen (S).

- Jeg har for en gangs skyld haft mulighed for at fortælle dem, hvor vigtigt det er, at motorvejen bliver gjort færdig. Når virksomheder overvejer at flytte til Frederikssund, spørger de, hvornår motorvejen kommer. Det ved jeg ikke, og derfor trækker en del virksomheder sig. Derfor er vejen så afgørende, og jeg tror dagens besøg har været en øjenåbner, siger John Schmidt Andersen (V).