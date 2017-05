Topstævne for jollesejlere

Danmarks bedste jollesejlere sætter hinanden stævne på vandet ved Frederikssund og Jægerspris, og der dystes i hele ni bådklasser. Årets Haldor Topsøe Cup bliver et af Danmarks allerstørste jollestævner. Mindst 250 både forventes at deltage. Dertil kommer omkring 50 dommer- og hjælpebåde.

Det er Frederikssund/Marbæk Juniorsejlcenter og Jægerspris Sejlklub, der i fællesskab er værter for Haldor Topsøe Cup, som i 2017 af Dansk Sejlunion har fået tildelt rollen som et af årets fem landsdækkende grandprixstævner. Det betyder, at stævnet har betydning for ranglisteplaceringerne for Danmarks allerdygtigste jollesejlere i bådtyperne Optimist A, Zoom8, Europe, Laser 4.7, Laser Radial, Laser Standard, Hobie 16 spi og 29er.