Nordsjællands Politi vil sigte en mand for at besørge på åben gade. Foto: Thomas Olsen Foto: THOMAS OLSEN

Toiletbesøg på åben gade filmet og anmeldt

Frederikssund - 27. januar 2017 kl. 10:08 Af Casper Suk Thorlacius Kontakt redaktionen: sndk@sn.dk

Når man skal, så skal man. Det lader til at være mantraet for en mandlig stamgæst på værtshuset Spar 5 i Havnegade i Frederikssund, som nu kan se frem til en formanende samtale med Nordsjællands Politi, som vil minde manden om, at det ikke er lovligt at besørge på gaden. Det skriver Frederiksborg Amts Avis.

For det var lige præcis, hvad manden gjorde torsdag formiddag klokken 10.45, hvor mandens særprægede adfærd blev for meget for en mandlig beboer i Havnegade.

- Beboeren forklarer, at manden sidder lige ved anmelderens bil. Det sker hyppigt, at manden forlader værtshuset og derefter sætter sig ned på gaden og forretter sin nødtørft. Anmelderen har filmet det hele, og vi skal nu have kontakt til manden. Han vil blive sigtet for overtrædelse ordensbekendtgørelsen, siger politikommissær Henrik Sejer, der tilføjer, at politiet har været til stede på værtshuset og sikret sig, at toilettet virker.