To unge blev fredag sigtet for forsøg på at stjæle fra en pengetransport i Sildebroen.

To sigtet for forsøg på tyveri fra pengetransport

To 23-årige mænd fra Frederikssund blev fredag eftermiddag anholdt og sigtet for forsøg på tyveri fra en pengetransport.

En mand, der er ansat i et pengetransportfirma, var fredag omkring klokken 13.30 i Sildebroen for at hente penge i forretningerne. To mænd henvendte sig til ham og bad ham følge med. Den ansatte nægtede og skubbede mændene væk. Han trykkede på en overfaldsalarm, og kort efter kom to vagter til undsætning, samtidig med at politiet også blev alarmeret.