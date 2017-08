Tiltalt: Ung mand skreg om nåde inden han fik tæsk

En inddrivelse af gæld for narkotika endte i 2016 brutalt for en ung mand.

Inden da bad han om forladelse. Det fortæller en ung kvinde, der sammen med otte andre er tiltalt i en sag om røveri og afpresning, tirsdag i Retten i Roskilde.

- Han råber og skriger om nåde. Han siger, han nok skal betale de penge, fortæller hun.

Ifølge kvinden skyldte offeret 6000 kroner for kokain.

Under overfaldet, der udviklede sig til frihedsberøvelse i tre timer, skal kvinden have fungeret som en lokkedue.

- Jeg udtrykte en form for bekymring, så han ville komme. Jeg prøvede at lokke ham frem, fortæller den unge kvinde tirsdag i retten.

Hun nægter dog at have haft ethvert kendskab til, at de tiltaltes plan var et voldsomt overfald.

Først da offerets far efterlod 27.000 kroner og et ur af mærket Baume et Mercier på Skævinge Station, blev manden frigivet.

Episoden er én blandt flere i retssagen, hvor otte unge mænd og kvinden er tiltalt. Flere af de tiltalte formodes at være tilknyttet rockergrupperingen Mongols.

Kvinden har også i retten erkendt at have solgt narkotika for rockergruppen i en periode på to måneder, men hun nægter at være medlem af grupperingen.

Det vides ikke, om der er tale om inddrivelse af en narkogæld på vegne af rockerne.

Der ventes dom i sagen i september.