Til søs med Cirkus Arli

Her står kaptajn Bettina Arli parat til at guide de ombordværende på krydstogten »Ship Ahoy« gennem et hav af numre, hvor der blandt andet serveres »Sømænd på landlov« med de to artister Francesco & Alexander, musikalske klovne Martino & Co., smidighed i ring med Miss Olga og fodantipodisten Eva Varadi.