Se billedserie I snart 15 år har sognepræst Thomas Munk Rønberg været arresthuspræst i Frederikssund Arrest. Her besøger han de indsatte et par timer hver tredje og snakker med dem, der har brug for det. Han afholder også julegudstjeneste i arresten den 24. december og har gjort det i mange år. Foto: Allan Nørregaard

Thomas lytter til de indsatte i arresten

Frederikssund - 23. december 2016 kl. 04:27 Af Elias von Staffeldt Kontakt redaktionen: sndk@sn.dk

Da Thomas Munk Rønberg blev ansat som sognepræst i Frederikssund Kirke for snart 15 år siden, blev han samtidig pålagt at være arresthuspræst for de varetægtsfængslede i Frederikssund Arrest, skriver Frederiksborg Amts Avis.

Thomas Munk Rønberg besøger arresten et par timer cirka hver tredje uge, hvor han taler med de af de varetægtsfængslede, der har lyst til at snakke med ham.

- De synes, det er dejligt, når jeg kommer. Og jeg synes, det er en sand fornøjelse. I arresten er det helt autentisk at holde gudstjeneste og forkynde. Jeg kommer, som jeg er, og annoncerer mig gerne som en ven. Vi har domstolene til at dømme folk, så jeg skal ikke fordømme nogen. Jeg skal lytte og være til rådighed for dem, hvis de har lyst til at snakke, fortæller Thomas Munk Rønberg.

I anledningen af julen uddeler Frederikssund Kirke desuden julehjælp- blandt andet til de indsatte i Frederikssund Arrest. Thomas Munk Rønberg har før oplevet, hvad han selv betegner som »shitstorms« fra vrede borgere, der ikke mener, at man bør få julehjælp, hvis man befinder sig i den situation, som man gør, hvis man er varetægtsfængslet.

Det tager arresthuspræsten dog i stiv arm.

- Næstekærlighed er det mest misforståede ord. Det handler netop i høj grad også om at gøre noget godt for dem, der måske ikke har fortjent det. Det er jo både det kristne og julens budskab i bred forstand, at vi også giver til dem, som ikke har fortjent det, på samme måde som Gud sender sin søn som vores frelser, selvom vi ikke har fortjent at blive frelst, fortæller han.

Læs mere i Frederiksborg Amts Avis fredag den 23. december.