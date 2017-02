Tankevækkende rejse i Syriens historie udstilles

Ved et enestående tilfælde er fotografernes negativer for nyligt dukket op i arkiverne på Institut for Tværkulturelle og Regionale Studier på Københavns Universitet. I samarbejde med Det danske Institut i Damaskus udgives de bedste af disse fotos nu som en del af en serie af udgivelser, der har til formål at dokumentere kulturmøder.

Forlaget Orbis og Kulturkurser.dk under Tværkulturelle og Regionale Studier på Københavns Universitet står bag udstillingen og den tilhørende bog »Eyes on Syria - en fotobog om kulturmøder«. Tidligere udenrigsminister Per Stig Møller skriver blandt andet i forordet: »Det er vigtigt, at vidnesbyrdene fra fortiden bringes videre ind i fremtiden, uanset hvor grum nutiden er. Derfor er det godt, at denne publikation viser os, hvordan Syrien var for et halvt århundrede siden med livet på landet og i Aleppos nu sønderbombede suq«.