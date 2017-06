Taler mod terror

Se billedserie - Lad os give hinanden håndslag på, at ingen skal rokke ved vores fælles fundament, sagde erhvervsminister Brian Mikkelsen. Foto: Hans Jørgen Johansen

Frederikssund - 05. juni 2017 kl. 18:37 Af Annemette Ross Jensen Kontakt redaktionen: sndk@sn.dk

Grundloven sikrer fælles værdier som demokrati og retten til at have og ytre forskellige holdninger. Det blev illustreret på smukkeste vis på Metalskolen i Jørlunde grundlovsdag mandag, hvor Dansk Metal havde inviteret hele seks talere af forskellig observans til at holde grundlovstaler og hylde den frihed, grundloven giver.

Lige fra de to ministre i regeringen beskæftigelsesminister Troels Lund Poulsen (V) og erhvervsminister Brian Mikkelsen (K) til SF-partiformand Pia Olsen Dyhr og politisk ordfører Nicolai Wammen (S), mens arbejdstagersiden var repræsenteret af Dansk Metals forbundsformand Claus Jensen og arbejdsgiversiden af administrerende direktør i Dansk Industri Karsten Dybvad.

Både Troels Lund Poulsen, Pia Olsen Dyhr, Nicolai Wammen og Brian Mikkelsen kom ind på terrorangrebene i London og tog skarpt afstand fra dem.

Brian Mikkelsen understregede imidlertid, at det er vigtigt at vi lever vores liv videre, som vi vil. Derfor var hans teenagedatter og hendes veninde også taget til Justin Bieber-koncert i Århus sammen med 40.000 andre fans.

- Lad os give hinanden hånden på, at ingen skal rokke ved vores fælles fundament, sagde Brian Mikkelsen.

Det sidste ord fik Dansk Industris direktør Karsten Dybvad, der kom ind på, hvad det betyder at tale om tingene i stedet for at slås.

- Vi har været nogle 100 år om at lære at være uenige uden at slå hinanden ihjel, men da vi først lærte det, så skabte vi et af de bedste samfund på jorden, sagde han.