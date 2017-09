Jægerspris Amatørscene har fået nej til at opføre Folk og røvere i Kardemommeby. Foto: Lars Skov Foto: Lars_Skov

Strid om rettigheder rammer JAS hårdt

Frederikssund - 13. september 2017 kl. 16:22 Af Casper Suk Thorlacius Kontakt redaktionen: sndk@sn.dk

Jægerspris Amatørscene er havnet i en værre kattepine, der nu betyder, at amatørteatret for første gang i over 25 år ikke kan byde det trofaste publikum på den traditionelle juleforestilling, skriver Frederiksborg Amts Avis.

Problemet er opstået, da JAS i første omgang havde regnet med at kunne opføre »Dyrene i Hakkebakkeskoven«.

- Men på grund af stridigheder mellem rettighedshaverne var det ikke en mulighed. Så tænkte vi, at vi så ville opføre Folk og røvere i Kardemommeby, men det var heller ikke så lige til, siger formand Per Gottlieb til Frederiksborg Amts Avis.

Årsagen til, at JAS heller ikke havde held med at opsætte den elskede fortælling om Kasper, Jesper og Jonathan skal findes nord for København.

Her har Bellevue Teatret nemlig sat en stopper for en opsætning af forestillingen i Jægerspris. Bellevue har rettighederne over forestillingen og skal derfor godkende, hvis andre skal spille den, og netop i år kører forestillingen på Bellevue Teatret.

- Vi fik lov at spille stykket i 2014 og 2015, og så troede vi lidt naivt, at det fik vi da også fik lov til det i år, men vi fik et blankt nej. Det betyder, at vi ikke har en juleforestilling i år, og det er skide ærgerligt, siger Per Gottlieb, som dog erkender, at der ikke er noget at komme efter.

- Der er jo ikke så meget at gøre. De har retten på deres side, og det er bare op ad bakke. Jeg forstår bare ikke, at de står så stejlt på det, for jeg kan slet ikke se, hvordan vi skal være så store konkurrenter til dem. Vi ligger langt fra deres teater, og hvis vi har fuldt udsolgt til alle vores juleforestillinger, har vi 1700 gæster i alt. De har vel plads til 400 pr. forestillingen, så jeg kan ikke se, hvad problemet er. Vores gæster er også typisk en lille fast, lokal skare, siger Per Gottlieb.

Fra Bellevue Teatret lyder det, at man blot »beskytter sit guldæg«.

For det forbud mod at opføre Dyrene i Hakkebakkeskoven, som også har ramt JAS, har også ramt mange andre teatre, som så har søgt Bellevue om at opføre Folk og Røvere i Kardemommeby i samme periode som teatret selv.

- Det er ikke, fordi Jægerspris er konkurrenter på den måde, men jo flere, der samlet set spiller forestillingen, jo færre tager ind til os, så vi beskytter vores guldæg og siger derfor nej til nogle, siger direktør for Bellevue Teatret, Anette Vendelbo til dagbladet BT og tilføjer, at man har sagt ja til mange forespørgsler, blandt andet fra et teater på Fyn.