Stort anlægsbudget kan blive presset

Det kan blive et problem, fortalte Frederikssunds borgmester John Schmidt Andersen (V), da han torsdag aften gennemgik kommunens budget og økonomi ved et borgermøde i Frederikssund Hallens dansesal, hvor omkring 60 politikere, embedsmænd og borgere var mødt op.

- Vi må nok forvente, at vores høje investeringsniveau i 2018 muligvis kan komme under pres fra andre kommuner og Kommunernes Landsforening, da det er afgørende, at de samlede budgetterede anlægsudgifter for kommunerne ikke overstiger rammen på de 17 milliarder kroner. Hvis det sker, vil kommunernes rent faktisk blive straffet økonomisk, forklarede John Schmidt Andersen, som nævnte, at det ikke er gratis at være en udviklingskommune.