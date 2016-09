Store skader ved indbrud i kroketklub

Indbruddet skete mellem torsdag klokken 13 i sidste uge og mandag i denne uge klokken 9.20, og ifølge politiassistent Nino Petersen er gerningsmændene kommet ind ved at bryde hoveddøren op til klubhuset med et koben, ligesom de har smidt en stor bom over hoveddøren mod væggen og forsøgt at bryde et skur op.