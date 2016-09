Se billedserie Køber man øen, får man en unik udsigt ud over Roskilde Fjord. Foto: Privat

Stor interesse for at køb ø

Frederikssund - 02. september 2016 kl. 04:18 Af Casper Suk Thorlacius Kontakt redaktionen: sndk@sn.dk

I løbet af de kommende 14 dage forventer ejendomsmægler Per G. Jensen fra Bo-Nyt Hornsherred i Skibby at kunne sætte et nyt »solgt«-skilt op på øen Peberholm i Roskilde Fjord, skriver Frederiksborg Amts Avis.

Lige nu overvejer den nuværende ejer af den 1714 kvadratmeter store ø tre bud fra potentielle købere.

Øens udbudspris lyder på 1.995.000 millioner kroner, og salgsprisen ender nok i nærheden deraf, vurderer Per G. Jensen.

- Vi har pt. tre bydere. Den ene har budt meget tæt på prisen, mens de to andre har budt lidt under, siger han.

Siden øen blev sat til salg for tre måneder siden, har Per G. Jensen oplevet en massiv interesse fra potentielle køber, men også bare nysgerrige sjæle.

- Vi har haft over 8.000 besøgende på annoncen på Boligsiden. I alt har jeg haft 24-25 fremvisninger af øen, så interessen har været meget stor, forklarer Per G. Jensen, der også selv synes, det er en unik opgave, han har påtaget sig.

- Jeg har aldrig tidligere solgt en ø, og jeg kommer heller aldrig til det igen, så det har været en meget speciel opgave. Derfor har det også været sjovt at være med til for eksempel at prissætte en ø. Hvordan gør man lige det? Jeg har blandt andet lagt vægt på liebhaveri-delen. Alene beliggenheden er jo helt unik, siger Per G. Jensen.

Han fortæller desuden, at man i løbet af processen op til, man modtog de endelige bud, har modtaget mange sjove forespørgsler.

Men de strenge restriktioner på, hvad man må bygge på øen, har fået nogle potentielle køber til at trække følehornene til sig.

- Man får i hvert fald ikke lov at bygge et palads på øen. Man kan søge om at få lov at bygge noget nyt og tilsvarende, der hvor der allerede står bygninger i forvejen. Men at bygge nyt og stort får man ikke lov til, siger Per G. Jensen.