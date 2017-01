En 46-årig kvinde fra Skibby fik mandag eftermiddag konfiskeret sin bi på J. F. Willumsens Vej i Frederikssundl, da hun blev taget af politiet for tredje gang uden at have generhvervet retten til at køre bil, som hun har været frakendt. Foto: Thomas Olsen

Stoppet for 3. gang uden kørekort: Kvindelig bilist fik taget bilen

Her fandt betjentene ud af, at kvinden slet ikke havde ret til at køre bil, fordi hun ikke har generhvervet sit kørekort, som hun tidligere er blevet frakendt. Og da det var tredje gang, at kvinden blev standset i en bil uden at have førerret, besluttede politifolkene at konfiskere bilen, oplyser politikommissær Michael Gaml, Nordsjællands Politi.