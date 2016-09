Foto: Per Christensen

Politiet efterlyser hvid Audi 80, som nu to gange er anvendt til at smadre butiksruder. Senest mod en Matas.

Stjålet Audi er brugt i rambuktyveri for anden gang

Det er anden nat i træk, at køretøjet anvendes til den slags kriminalitet. Natten til tirsdag gik det ud over en elektronikforretning i Jyderup.

Det oplyser Peter Olesen, vagtchef hos Nordsjællands Politi.

Klokken 4.03 i nat blev naboer til Matas-forretningen vækket af et højt brag og lyden af knust glas.

- Tyvene havde forberedt sig ved at lægge paller op mod butiksvinduet. Derefter har de kørt bilen ind i pallerne, som så har knust ruden, siger Peter Olesen til Ritzau.

- Og så har det været det store tag-selv-bord, tilføjer han.

Udbyttet fra tyveriet er endnu ikke opgjort.

- Vi ved endnu ikke, hvad der er taget. Vi er på vej derud for at rydde op og sikre tekniske spor såsom overvågning, siger vagtchefen til sn.dk

Tilsyneladende har tyvene placeret paller mellem bilen og butiksruden for at kunne anvende bilen til at stikke af i, forklarer han.

- Ofte bliver køretøjer så ødelagt i rambuktyverier, at de må efterlades og ikke kan bruges som flugtbil, siger Peter Olesen.

Det har dog ikke været tilfældet for denne bil, selvom vagtchefen vurderer, at den har fået nogen skade, men har været i stand til at køre væk.

Politiet efterlyser en hvid Audi 80 med registreringsnummer AR15323.

- Den blev set køre i retning mod Roskilde, siger vagtchefen til Ritzau.