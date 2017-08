Ambassadør for Stafet For Liver, Per Larsen, kommer også forbi stafetten i Slangerup i år. Foto: Hans-Jørgen Johansen

Stafet for kræftramte

Stafet For Livet er et døgn med holdstafet, aktiviteter, underholdning og oplysning, der giver håb og støtte til alle, der er berørt af kræft. Stafetten symboliserer, at det er hårdt arbejde døgnet rundt at leve med kræft. Stafet For Livet handler om at være sammen og glæde sig over livet. Det bliver fejret med underholdning og aktiviteter for alle aldre.