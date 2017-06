Se billedserie Deltagere i spejdernes "Projekt Naturambassadører" mødtes for første gang tirsdag aften hos KFUM-spejderne i Slangerup, hvor friluftsvejleder guidede dem i "isbryder"-aktiviteter, så de kan lære hinanden at kende. Forrest er det Michael Søgart (t.v.) fra KFUM-spejderne i Jægerspris og Lau Aarestrup (t.h.) fra Det Danske Spejderkorps' Erik Ejegod Gruppe i Slangerup. Foto: Maj-Britt Holm

Spejdere vil udvikle naturtalenter

Frederikssund - 22. juni 2017 kl. 06:15 Af Maj-Britt Holm Kontakt redaktionen: sndk@sn.dk

11 spejdergrupper i Frederikssund Kommune er gået sammen om at udvikle talenter i naturformidling, og 20 unge har fået mulighed for at blive de første naturambassadører, skriver Frederiksborg Amts Avis.

Det sker i et projekt, som Sjællandske Mediers Fond støtter med 10.000 kroner. Børne- og ungdomsorganisationernes Samråd (BUS) med formand Alice Linning i spidsen har taget initiativ til »Projekt Naturambassadører«, som løber over det næste års tid og afsluttes lige inden sommerferien i 2018.

Ifølge Alice Linning, der også er divisionschef for Det Danske Spejderkorps' Ege-division i Frederikssund, Halsnæs og Egedal kommuner, er naturambassadør-projektet et resultatet af, at Fritidsudvalget i Frederikssund Kommune har besluttet at arbejde med talentudvikling, og der er nedsat et talentråd indenfor henholdsvis idrætten og de øvrige kulturelle aktiviteter som musik, kunst og teater, og som spejderbevægelsen hører under.

- Spejderbevægelsen handler om fællesskab og om at være sammen på patrulje ud fra »børn leder børn«, og vi er ikke vant til at arbejde med talentudvikling. Det er noget nemmere at finde én, der for eksempel er fantastisk til at spille musik. Så vi har skulle finde ud af, hvordan vi kan arbejde med talent. Vi har besluttet at skabe et tilbud til 13-18 årige spejdere om at blive naturambassadører og give dem en viden, de som spejdere har gavn af, og som de kan bruge på deres videre færd i livet, forklarer Alice Linning.

Hun peger på, at naturambassadørerne vil kunne formidle naturoplevelser og friluftsliv til borgerne i Frederikssund Kommune, turister og besøgende i kommunen, spejderne i deres egne grupper og på tværs af spejdergrupper og på uddannelsesinstitutionerne.