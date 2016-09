Politikerne i Frederikssund tager for alvor fat på budgetforhandlingerne for årene 2017-2020 i den kommende tid. Foto: Maj-Britt Holm (arkiv)

Send til din ven. X Artiklen: Spareplaner for 70 millioner kroner Modtagerens email * : Din e-mail * : Dit navn * : Evt. kommentar: *) skal udfyldes.

Spareplaner for 70 millioner kroner

Frederikssund - 08. september 2016 kl. 19:45 Af Maj-Britt Holm Kontakt redaktionen: sndk@sn.dk

Frederikssunds borgmester John Schmidt Andersen (V) forventer, at der skal spares omkring 70 millioner kroner i årene 2017-2020, skriver Frederiksborg Amts Avis.

Det skal nemlig være billigere at drive Frederikssund Kommune end de omkring 2,7 milliarder kroner, som der ser ud til at være udgifter for i 2017, hvis der ikke bliver gjort noget, mener borgmester John Schmidt Andersen (V).

Byrådet 1. behandlede onsdag aften budgettet for 2017 og overslagsårene. Her besluttede politikerne at sende et katalog med spareforslag til omkring 95 millioner kroner til høring frem til den 28. september.

- Jeg tror, de fleste af os er enige om, at målet må være at finde 70 millioner kroner. Nogle gruppeformænd har tilkendegivet, at det også kunne være 85 eller 90 millioner kroner. Men vi vil alligevel opretholde serviceniveauet, hvis vi sammenligner os med tilsvarende kommuner, siger John Schmidt Andersen, som nævner, at besparelserne først skal være fuldt gennemført i 2019.

Ifølge borgmesteren lever Frederikssund Kommune over evne, og det skal der gøres noget ved.

- Vores største problem er, at vi bruger penge, som om vi er en rig forstadskommune og ikke som en halvfattig jysk kommune, som vi snarere kan sammenligne os med. Det skal vi have justeret ind. Vi er godt på vej, men der er også udefrakommende ting, blandt andet flygtninge, som skal have tag over hovedet, hvilket har kostet os 50 millioner kroner, påpeger borgmesteren.

John Schmidt Andersen erkender, at kommunen i de senere år også har investeret mange penge i Vinge.

- Vi har været enige om i byrådet, at den vision forfølger vi. Vi er nok så tæt på målet nu. Jeg havde håbet, at vi nu kunne se frugterne af det. Men der går nok en måned eller halvanden mere, før vi kan det, forklarer han, som oplyser, at der ikke bliver noget politisk forlig, før alle høringssvar er kommet ind.

- Det, synes jeg, ville være useriøst overfor borgerne. Det kan være, de kommer med forslag, vi ikke kan sige nej til, siger han.

Det omfattende høringsmateriale kan findes på kommunens hjemmeside på www.frederikssund.dk og vil blive beskrevet i Frederiksborg Amts Avis i den kommende tid.