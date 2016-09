Børne- og ungeområdet kan blive ramt af besparelser i det kommende budget. Foto: Kim Rasmussen

Sparekniven kan ramme børn og unge

Frederikssund - 15. september 2016 kl. 15:22 Af Casper Suk Thorlacius Kontakt redaktionen: sndk@sn.dk

At Frederikssund Kommune skal finde besparelser i det kommende budget for op i mod 70 millioner kroner risikerer kommunens børn og unge at kunne mærke, skriver Frederiksborg Amts Avis.

I det handlingskatalog, som pt. er i offentlig høring, er opstillet en lang række forslag til, hvordan der på børne- og ungeområdet kan findes en lang række besparelser. Et uddrag af forslagene ser sådan ud.

n Penge til materialeindkøb, udflugter mm. for elever i almenskolen sænkes fra 3000 kroner til 2800 kroner. Besparelse: 375.000 kroner i 2017 og 900.000 kroner i de følgende år.

n Færre midler til aktiviteter og materialekøb mm. i SFO. Besparelse: 300.000 kroner i alle budgetår til og med 2020.

n Prisen for en halvdagsplads i SFO hæves med 70 kroner pr. mdr., hvilket giver en ekstra indtægt på 593.000 kroner pr. år.

n Midler til efteruddannelse af lærere sænkes med 50 procent fra 1,6 millioner kroner til 800.000 kroner pr. år.

n Antallet af aktiviteter i ungdomsskolen reduceres. Besparelse: 125.000 kroner i 2017 og 250.000 kroner i de følgende år.

n Fire færre pædagogiske ledere på kommunens skoler. Besparelse: 2,5 millioner kroner i 2020.

n To sekretærfuldtidsstillinger fra den samlede stand på skolerne skæres væk: Besparelse: 800.000 kroner.

Ovennævnte er blot et udpluk af de forslag, som politikerne skal tage endeligt stilling til, og formand for Uddannelsesudvalget, Anne-Mette Risgaard Schmidt (V) understreger da også, at der på nuværende tidspunkt ikke er truffet beslutning om, hvilke af de forslåede besparelser, der skal vedtages.

- Indenfor mit område har vi at gøre med et af de største budgetter, så det giver god mening, at der skal findes nogle penge her. Så længe budgettet er i høring, og så længe, der foregår politiske forhandlinger, vil jeg dog ikke kommentere nærmere på de enkelte forslag, siger formanden og tilføjer:

- Lige nu afventer vi også de høringssvar, der måtte komme. De bliver en vigtig del af vores forhandlinger, og det er noget, vi lytter til og tager meget seriøst. Derfor er det også for tidligt at gå ud og sige for eller imod nogle af forslagne, siger Anne-Mette Risgaard Schmidt.