Søren Arne synger om at blive voksen

Selv om det er nogle år siden, Søren Arne Thygesen flyttede fra Jægerspris, hvor forældrene Helle og Jan Thygesen stadig bor, og selv om han kun mangler sit speciale for at blive gymnasielærer i samfundsfag, fylder dét at blive voksen meget i hans liv og hans musik.

- Det er sange, jeg har skrevet i årene efter, jeg er flyttet hjemmefra. Fællesnævneren er, at det handler om at stå på egne ben: Skal jeg have en kæreste, og skal det være mere end »gymnasieagtigt«?. Hvor skal jeg bo?, hvilket job og karriere skal jeg have?. I min generation har vi hørt, at du kan blive, hvad du vil. Det lyder smukt hen ad vejen. Men det kræver, at man er både dygtig og heldig, siger Søren Arne Thygesen.