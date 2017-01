Søndagstur med fokus på kystsikring

Her skal de to blandt andet tale om, hvordan man kan sikre området omkring Roskilde Fjord mod nye oversvømmelser, herunder en digeløsning Kronprins Frederiks Bro.

- Jeg vil bruge besøget til at lægge pres på ministeren. Jeg håber, at han vil anerkende, at broen er ejet af staten, og at en digeløsning ikke kun skal løftes af kommunerne, siger John Schmidt Andersen.

- Man kan sige , at ministerens besøg i Frederikssund er en forløber for det møde, siger John Schmidt Andersen, der også vil inviterer ministeren til Kalvøen for at tale om loven om strandbeskyttelse, der gør det vanskeligt at realisere hotelbyggeri på Kalvøen.