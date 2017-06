Socialdemokratiet har ny kandidat klar

- Vi hilser Özgür stort og varmt velkommen. Siden jeg talte med Mette Frederiksen, da hun besøgte Mountain Top, og så Özgürs engagement, har vi ønsket at få ham på listen. Med sin viden og behagelige tilgang til den politiske lokale virkelighed er det et stort plus for Frederikssund, at han opstiller til kommunalvalget i november, siger borgmesterkandidat Tina Tving Stauning (S).