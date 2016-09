Foto: Kenn Thomsen Foto: Kenn Thomsen

Slangerup hjemsøgt af tyveknægte

Frederikssund - 05. september 2016 kl. 10:47 Af Casper Suk Thorlacius Kontakt redaktionen: sndk@sn.dk

Fire villaejere i Slangerup har de seneste dage anmeldt til Nordsjællands Politi, at de har haft besøg af ubudne gæster, oplyser politiassistent Nino Petersen til Frederiksborg Amts Avis.

På Mågevej er det gået ud over to villaer. Mellem fredag klokken 8 og søndag klokken 16 har en tyv brudt et vindue til den ene villa op og efterfølgende også brækket flere låste døre inde i huset op.

Fra stedet er der stjålet mønter.

I en anden villa på samme vej gik alarmen klokken 01.58 natten til søndag.

Her brød en tyv et vindue op, men ejeren har endnu intet overblik over, hvad der kan være stjålet fra stedet.

På Erik Ejegodsvej har en tyv mellem lørdag klokken 17 og søndag klokken 13 brudt et vindue op. Ejeren har endnu intet overblik over, hvad der er stjålet.

Fra stedet har politiet sikret DNA-spor samt taget billeder af et fodaftryk, der kan stamme fra tyven.

På Bækkevej har en tyv mellem torsdag klokken 16 og søndag klokken 18.30 ligeledes brudt et vindue op. Fra denne villa er der stjålet smykker, og også her har politiet forsøgt at sikre DNA-materiale.