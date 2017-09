Skovgæster får noget at tygge på

- Nogle gange lærer man børn om natur ved at sætte dem på en bus og køre dem langt væk. Her er naturen lige udenfor deres egen dør, så det er oplagt at give mulighed for læringen her. Naturen er her hver dag og ikke kun, når man besøger den, fastslår Brian Petersen, som understreger, at spejdere har som mål at sætte spor og værne om naturen, og han håber, at projektet vil styrke den positive oplevelse af naturen ved at påvirke flere sanser på samme tid og bidrage med læring om natur, årstider - og i sidste ende et stykke frugt.