Skolernes motionsdag for hjernen

Når fredagen før efterårsferien er Skolernes Motionsdag for kroppen, så må fredagen før vinterferien være Skolernes Motionsdag for hjernen, skriver Frederiksborg Amts Avis.

- Siden oktober har vi været i gang med skoleskak som led i SKAK+MAT-konceptet, som er et samarbejde mellem Frederikssund Kommune og Dansk Skoleskak, og som er støttet økonomisk af A.P. Møller Fonden. Hver indskolingsklasse fra 0.-3. klasse modtager hver uge en lektion skoleskak som et led i den understøttende undervisning, og pædagogerne, der underviser, har været på lynkursus hos Dansk Skoleskak. Det skal understøtte matematisk tænkning og træne eleverne i at koncentrere sig og være sociale. De bliver bedre til at tænke over ikke bare deres egen strategi, men også modstanderens, forklarer Kirsten Dam Bredahl, der er lærer, matematikvejleder og skakansvarlig på Slangerup Skoles afdeling Byvang.