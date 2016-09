Se billedserie Heldigvis kræver det intet jagttegn at være pokemon-jæger, og derfor var folk i alle aldre mødt op på Kalvøen for at jagte pokemons denne søndag. Foto: Casper Suk Thorlacius

Skarpt bevæbnede jægere indtog Kalvøen

Frederikssund - 19. september 2016

Søndag gik den vilde jagt på Kalvøen i Frederikssund. Men det var ikke en hvilken som helst jagt, der var tale om. Byttet var nemlig pokemons, skriver Frederiksborg Amts Avis.

Frederikssund Erhverv og Turisme havde arrangeret pokemonjagt, og allerede fra jagtens begyndelsen myldrede folk til med mobilen i hånden og blikket fast klistret til skærmen.

Blandt de håbefulde i jagtselskabet var blandt andre 13-årige Mikkel Underbjerg fra Hillerød.

- Jeg håber at fange nogle nye pokemons, jeg ikke har, og også at fange nogle bedre, end dem, jeg har, siger han, der i dagens anledning havde taget sin far, Jens, med.

Veninderne Kira Andersen, 25 år, og Majbritt Priis, 45 år, begge fra Slangerup, var også gået på jagt.

De spiller spillet sammen hver dag og nyder det sociale fællesskab, som spillet giver.

- Vi møder en masse mennesker, vi ikke kender, og så falder man i snak. Det er både folk, der er ældre, men også helt små børn, som vi deler en fælles interesse med. Vi hørte, at der foregik det her i dag, og så var det en god mulighed for at komme lidt ud, siger Kira Andersen, der på dagen har taget sin fem måneder gamle søn Marco med, og som også jævnligt spiller spillet med sin fire-årige datter.

Majbritt Priis værdsætter desuden, at der er en ganske stor fordel ved at spille Pokemon Go.

- Det giver en masse motion. Vi har gået flere end 350 kilometer i den tid, vi har spillet. Jeg er ret tung bagi, så det er fedt, at man får rørt sig, uden man egentlig opdager, at man får motion, siger Majbriit Priis.