Selvforsyning er velforsyning

På gårdspladsen ristede elever og en underviser fra køkkenlinjen på produktionsskolen i Skibby pølser på grill, og de unge serverede lækkerierne med hjemmelavet tilbehør i form af brød, mayonnaise, syltede agurker og rødbeder samt ristede løg - et godt eksempel på, hvad det handler om for Bo Normann, der bestræber sig på at avle sine og kæresten Linkas fødevarer selv, men også at sælge lidt til andre.

- Vi flyttede fra Helsingør til Hornsherred, fordi vi gerne ville være selvforsynende, og jeg syntes, det kunne være sjovt at få eget landbrug. Selvforsyning er velforsyning. Så blev vi så glade for området, at vi blev her, fortæller Bo Normann, der ligesom Linka arbejder som pædagog på deltid med voksne udviklingshæmmede, og som bruger sin fritid på at passe sine pt. fem frilandsgrise, fire græssende kvier på eng og 6000 kvadratmeter grøntsager, krydderurter, bær og blomster.