Seks spillere fra Frederikssund Ultimate Klub skal med til U20 EM. Foto: Privat

Seks Frederikssund-spillere til U20 EM

Frederikssund - 18. juli 2017 kl. 05:28 Af Casper Suk Thorlacius Kontakt redaktionen: sndk@sn.dk

Når Det danske U20-landshold i Ultimate Frisbee den 5.-11. august deltager ved EM i Holland, bliver det med et stort lokalt islæt. Både træneren og seks af de 18 spillere har deres gang i Frederikssund Ultimate Klub, der holder til på Kalvøen, skriver Frederiksborg Amts Avis.

For fire år siden tog 42-årige Jimmy Gram Escherich initiativ til at etablere klubben, som på kort tid altså har udviklet sig til storleverandør til det danske u-landshold, som faktisk først så dagens lys sidste år.

Han har selv spillet frisbee i mange år og også selv været landsholdsspiller og kender altså alt til glæden ved at spille med den flade plastiktallerken.

- Jeg havde været skadet og ville egentlig gerne spille mere. Jeg kunne dog godt se, at jeg fik svært ved at komme tilbage på samme niveau. I mellemtiden var mine to drenge, som er med på landsholdet, blevet så store, at de også gerne ville spille, og så startede jeg klubben i Frederikssund, hvor jeg stadig er træner, siger Jimmy Gram Escherich og fortsætter.

- Da Dansk Frisbee Sport Union sidste år begyndte at undersøge mulighederne for at lave et U20-landshold og slog en stillig op som træner, søgte og fik jeg den, siger han.

Kort efter havde Jimmy Gram Escherich sammensat sit hold, som drog til Polen for at deltage ved VM i Ultimate Frisbee, hvor modstanden dog var en tand for hård.

I Danmark er sporten stadig en nichsport, mens der blandt andet i USA er spillere, der lever af sporten.

- Resultatmæssigt blev VM ikke den store succes. Konkurrencen var virkelig hård, men det var alligevel fedt at være med, fordi det var første gang, siger Jimmy Gram Escherich, som dog har større forventninger til de danske præstationer i fremtiden.

- Det bliver også svært ved EM i august. Niveauet er højt, men jeg håber på en plads i top-10. Men mestre bliver vi ikke, fastslår træneren, som dog ser et stort potentiale i det nuværende U20-hold.

- Det er meget normalt, at man først begynder at dyrke sporten, når man er et godt stykke oppe i 20'erne. Vores spillere har været med så længe, at de så at sige et lidt foran. Går vi fire-fem år ud i fremtiden tror jeg, at den gruppe af spillere, vi har på landsholdet nu, vil være blandt de bedste, siger Jimmy Gram Escherich.

Er man interesseret i at prøve kræfter med sporten, er man velkommen til at besøge Frederikssund Ultimate Klub, som træner torsdag klokken 18-20 og søndag klokken 10-12 bag Frederikssund Hallen.